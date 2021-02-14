Подозреваемый в убийстве Амины Окуевой вышел из-под стражи

Подозреваемому в организации убийства Амины Окуевой Игорю Редькину сменили меру пресечения: с содержания под стражей его перевели на домашний арест.

Такое решение принял Апелляционный суд, сообщает "Громадське" со ссылкой на прокуратуру Киевской области.

При этом известно, что ранее суд изменил меру пресечения и другим членам группы Редькина, подозреваемым в причастности к нескольким резонансным заказным убийствам.

Организатором группировки следствие считает Игоря Редькина – уроженца города Каспийск, Дагестан. В Украине он официально имел бизнес в сфере ІТ. В то же время, по данным следствия, Редькин был членом банды, которая занималась заказными убийствами.

Как известно, в сентябре 2019 года Редькин и еще шесть членов группировки были задержаны по подозрению в двух убийствах: директора компании "Caparol Украина" Павла Зможного в сентябре 2016 года и руководителя отдела рекламы "Киевского метрополитена" Павла Миленького.

Однако позже Шевченковский суд Киева отпустил фигурантов дел под домашний арест и личное обязательство. 12 января 2020 года Редькин был задержан по подозрению в убийстве Амины Окуевой.

Одной из ключевых улик против Редькина правоохранители называют совпадение ДНК на ствольной коробке автомата, найденной недалеко от места преступления. На оружии были найдены и другие следы, на данный момент следствие устанавливает, чьи они.

Сам Редькин не признает своей причастности к убийству Окуевой и утверждает, что в день преступления его телефон был в другом месте, однако в прокуратуре отрицают, что этот факт может считаться алиби. В январе 2021 года суд продлил ему арест, хотя несколько других фигурантов ранее вышли из-под стражи.

Амина Окуева – врач, активистка и военнослужащая. Участница Евромайдана и войны на Донбассе (в составе батальона "Киев-2").

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на месте убийства Амины Окуевой под Киевом открыли мемориал.