Подозреваемый в госизмене экс-сотрудник МВД из Крыма просил помощи у главы Нацгвардии

В Украине задержанный по подозрению в государственной измене экс-сотрудник Министерства внутренних дел из Крыма Николай Федорян потребовал помощи от главы Национальной гвардии Николая Балана.

События происходили еще 7 ноября во время его задержания на КПВВ "Каланчак" на админгранице между аннексированным полуостровом и Херсоном. Об этом сообщают "Крим.Реалии", ссылаясь на решение Херсонского городского суда об избрании меры пресечения Федоряну (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Бывшего силовика и сотрудника украинского предприятия "Черноморнефтегаз" Николая Федоряна подозревают, в частности, в помощи российским правоохранителям во время проведения обысков и задержаний граждан по крымскотатарскими "делами Хизб ут-Тахрир". Хотя имя задержанного предателя, как и то, что он просил помощи у главы НГУ, раскрылось только во время судебного заседания.

Отмечается, что на нем начальник отдела прокуратуры АР Крым и Севастополя Егор Ребров попросил инстанцию обязать Федоряна не общаться Баланом. Именно по его словам, подозреваемый во время задержания написал последнему сообщение: "Коля, помоги! СБУ". А потом отреагировал так: "А что делать?! К кому мне здесь обращаться?".

Федорян признался, что вместе с Николаем Баланом начинал службу в Судаке, мол, тогда они дружили семьями и "никогда не говорили о служебные дела". Глава Нацгвардии на запрос журналистов прокомментировать события пока не ответил.

Справка

Прокуратура АРК и Севастополя сообщала, что 7 ноября на КПВВ "Каланчак" при попытке въезда на аннексированный полуостров задержала бывшего сотрудника украинского предприятия "Черноморнефтегаз". По данным ведомства, гражданину Украины сообщено о подозрении в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Во время заседания суда в Херсоне по избранию меры пресечения выяснилось, что задержанный – Николай Федорян, который до аннексии работал заместителем начальника ГУ МВД Украины в АР Крым – начальником милиции общественной безопасности, а затем перешел на работу в "Черноморнефтегаз", оставшись там работать после событий 2014 года. Сам Феодорян заявил в суде, что свою вину не признает и, что "Украине не изменял".

Николай Балан в 2010-2014 годах был начальником управления Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины. 18 апреля 2014 года указом президента Украины был назначен заместителем командующего Национальной гвардии Украины. С начала мая 2019-го исполнял обязанности командующего Нацгвардии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее следователи Главного следственного управления СБУ сообщили о подозрении должностному ФСБ России подстрекательство украинских военных к госизмене в Крыму в 2014 году.