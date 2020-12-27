На Одесщине из-за ревности произошло жестокое убийство: новые детали трагедии

Под Одессой 23 декабря произошла трагедия. 34-летний Олег Маланюк в упор расстрелял автомобиль, в котором ехал 36-летний Владимир Ш. Убийство произошло на почве ревности. Спустя несколько дней, 26 декабря, подозреваемого задержали неподалеку. Его вычислили по мобильному телефону, с которого он позвонил другу, чтобы попросить денег.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Убийство на дороге возле села Ставрово в Одесской области всколыхнуло маленький городок Подольск (бывший Котовск).

34-летний Олег Маланюк рано утром на пустынной дороге на своей Honda на иностранных номерах перекрыл движение ВАЗ 2108, в котором ехал Владимир Ш., и выстрелом из охотничьего ружья убил его.

Затем он вернулся в свое авто и скрылся. Полиция объявила план "Сирена". Некоторые знакомые предполагали, что Олег мог скрыться в непризнанном Приднестровье, поскольку там у него есть родственники. Однако уже 26 декабря Маланюка задержали в селе Беляевка. Он позвонил другу, чтобы попросить денег.

Те, кто знает Маланюка, говорят, что трагедия произошла из-за того, что от него ушла его жена, 29-летняя Кристина С. Они поженились в 2010 году. По словам знакомой, Кристина и Олег были вместе очень давно, еще со школы. Поэтому их свадьба и рождение дочери никого не удивили.

Сейчас старшей дочке 10 лет. Позже у пары родился сын.

Правда, Кристина делилась с подругами, что Олег был очень ревнивым мужем, из-за этого у них случались ссоры. А на одной из ее страничек в соцсетях еще сохранилась запись с просьбой о том, чтобы ее не беспокоили молодые люди. "Принцы, прошу не беспокоить, а то король сердится", – в шутку написала Кристина.

Сам Олег Маланюк "крутился", чтобы обеспечить семью, в последнее время он торговал дровами. "А его родители давно торгуют на рынке. Поэтому молодая семья смогла построить себе добротный дом. Сам Олег – очень такой дерзкий, смелый, безбашенный. И немного романтик", – написала в соцсетях одна из его знакомых.

Однако, по словам знакомых семьи, однажды Олег вернулся домой и застал Кристину в объятиях Владимира Ш. – своего лучшего друга. В порыве злости, якобы он даже схватил ружье и выстрелил в потолок.

После этого пара рассталась. Но позже Кристина снова сошлась с Владимиром. Поговаривают, что они даже ждали ребенка.

"Владимир был женат, но детей у него в браке не было. Они дружили семьями – Владимир с супругой и Олег с Кристиной. Ходили в гости друг к другу. Жена Вовы тоже была в шоке от того, что произошло. Фактически они оба, Володя и Кристина, предали свои половинки. И страсти так и не утихли", – рассказывает знакомая.

Также в соцсетях пишут, что перед убийством между Володей и Олегом произошла ссора. Дошло даже до драки. И на другое утро Маланюк взял в руки ружье и совершил убийство.

Сам убитый Владимир – единственный сын у своей матери. Ранее у него были две сестры, но они погибли.

"Это был очень хороший парень. Высокий, крупный, но очень добрый. Мы его еще называли "мамонтенком", настолько он был добродушный, отзывчивый", – рассказала одна из его знакомых.

Владимир также играл в футбол в местной команде, был защитником.