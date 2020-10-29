Подозреваемых в пытках и изнасиловании в Кагарлыке могут отпустить, – адвокат

Освобождение из-под стражи подозреваемого в изнасиловании и пытках в Кагарлыкском полицейском участке свидетельствует о том, что потенциально и других фигурантов дела могут отпустить.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказала адвокат потерпевшей Злата Симоненко. По ее словам, решение суда еще нет, как и аргументации судьи по поводу его принятия, пишет ТСН.

"... до сих пор судьи принимали решения о необходимости содержания под стражей, поскольку есть риски давления на свидетелей, потерпевшую и ее родственников, а также уничтожение вещественных доказательств", – уточнила юрист.

Она отметила, что ее подзащитная до сих пор находится под охраной.

"Правоохранители долгое время занимали авторитетный уровень в районе. Именно поэтому их освобождение является основанием того, что могут появиться попытки воздействия на потерпевшую и ее семью. Кроме того, во время задержания полицейские говорили: в случае их освобождения из-под стражи сделают все, чтобы она не дала показания в суде. А ее показания в суде будут ключевыми для привлечения виновных лиц к ответственности", – подчеркнула адвокат.

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