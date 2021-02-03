Подозреваемую в конвоировании пленных на Донбассе ветерана АТО отпустили под домашний арест

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения Виктории "Фортуне" Котеленец, которую подозревают в том, что она якобы конвоировала украинских пленных в оккупированном Донецке.

Как сообщается на странице "Свободу Фортуне – Виктории Котеленец" в Facebook, вместо содержания под стражей ее отпустили под домашний арест.

Котеленец отметила, что решение суда было для нее неожиданным. Она поблагодарила всех за поддержку.

Ветерана АТО, известную под позывным "Фортуна", задержали повторно 19 января и в тот же день избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. Адвокаты подали апелляцию на решение суда.

Ей инкриминируют ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" и ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины. Санкция первой предусматривает заключение на срок от трех до восьми лет, второй – от восьми до 12.

Четверо бывших военных якобы опознали Котеленец на фото с так называемого парада в оккупированном Донецке 24 августа 2014 года, где конвоировали украинских пленных.

При этом сослуживцы, родные и адвокат отрицают ее вину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Донецке 24 августа 2014 года, в День независимости Украины, пророссийские боевики провели пленных украинских военных по "коридору позора". Во время этого толпа кричала "Фашисты!", требовала поставить их на колени, кто-то бросал в них яйца и т.д. В ООН признали "парад пленных" в "ДНР" военным преступлением.