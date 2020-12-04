Подозреваемому в убийстве Окуевой не удалось освободиться из-под стражи

В Украине удалось не допустить возможного освобождения из-под стражи уроженца Дагестана Игоря Редькина, подозреваемого в причастности к убийству полицейского и доброволька АТО Амины Окуевой.

Как написал в Facebook глава департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко, это удалось благодаря своевременной медиа-огласке. Ее, подчеркнул он, добился глава МВД Антон Геращенко (чтобы посмотреть фото, докскролльте новость до конца).

"Защита подозреваемого не явилась в суд на рассмотрение своей же жалобы. Во время этого, по оперативным данным, подозреваемый мог симулировать внезапное ухудшение состояния здоровья и требовать с адвокатами оказания медицинской помочь с вывозом "на лечение", – пояснил представитель ведомства .

По его словам, рассмотрение жалобы защиты Редькина суд отложил на 9 декабря. Тогда как мера пресечения к нему – содержание под стражей – будет действовать еще до 15 января.

Шевченко напомнил, что полиция Киевской области еще в середине лета этого года открыла для ознакомления материалы дела в отношении подозреваемого дагестанца. Кроме этого, правоохранители были готовы к судебному разбирательству.

В то же время защита Редькина затягивает ознакомление с материалами следствия и "такими вот жалобами" пытается максимально отсрочить начало рассмотрения дела по существу в суде.

"Еще бы, у следствия есть мощное прямое доказательство причастности Редькина к заказному преступлению: выделены экспертами его профиле ДНК на орудии убийства – редком чешском армейском автомате в калибре 7,62*39 мм. Из него 30.10.2017 года расстреляли из засады джип, убив Амину и ранив ее мужа Адама Осмаева, который скрывается по сей день от заказчиков, следы которых ведут в РФ", – напомнил Шевченко.

Он добавил, что накануне, 3 декабря, на месте этого дерзкого заказного преступления в Глевахе Киевской области был открыт памятный знак в виде кавказской скалы с сурой из Корана. Также отметил, что "МВД Украины помнит своих героев, павших в войне с РФ, и привлекает к ответственности преступников".

Отметим: в январе 2020 года выяснилось, что задержанный по подозрению в убийстве Амины Окуевой Игорь Редькин может быть связан общим бизнесом с ближайшим партнером президента Владимира Зеленского – депутатом от "Слуги народа" Юрием Аристовым.

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