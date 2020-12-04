Подозреваемому в убийстве Окуевой не удалось освободиться из-под стражи
В Украине удалось не допустить возможного освобождения из-под стражи уроженца Дагестана Игоря Редькина, подозреваемого в причастности к убийству полицейского и доброволька АТО Амины Окуевой.
Как написал в Facebook глава департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко, это удалось благодаря своевременной медиа-огласке. Ее, подчеркнул он, добился глава МВД Антон Геращенко (чтобы посмотреть фото, докскролльте новость до конца).
"Защита подозреваемого не явилась в суд на рассмотрение своей же жалобы. Во время этого, по оперативным данным, подозреваемый мог симулировать внезапное ухудшение состояния здоровья и требовать с адвокатами оказания медицинской помочь с вывозом "на лечение", – пояснил представитель ведомства .
По его словам, рассмотрение жалобы защиты Редькина суд отложил на 9 декабря. Тогда как мера пресечения к нему – содержание под стражей – будет действовать еще до 15 января.
Шевченко напомнил, что полиция Киевской области еще в середине лета этого года открыла для ознакомления материалы дела в отношении подозреваемого дагестанца. Кроме этого, правоохранители были готовы к судебному разбирательству.
В то же время защита Редькина затягивает ознакомление с материалами следствия и "такими вот жалобами" пытается максимально отсрочить начало рассмотрения дела по существу в суде.
"Еще бы, у следствия есть мощное прямое доказательство причастности Редькина к заказному преступлению: выделены экспертами его профиле ДНК на орудии убийства – редком чешском армейском автомате в калибре 7,62*39 мм. Из него 30.10.2017 года расстреляли из засады джип, убив Амину и ранив ее мужа Адама Осмаева, который скрывается по сей день от заказчиков, следы которых ведут в РФ", – напомнил Шевченко.
Он добавил, что накануне, 3 декабря, на месте этого дерзкого заказного преступления в Глевахе Киевской области был открыт памятный знак в виде кавказской скалы с сурой из Корана. Также отметил, что "МВД Украины помнит своих героев, павших в войне с РФ, и привлекает к ответственности преступников".
Отметим: в январе 2020 года выяснилось, что задержанный по подозрению в убийстве Амины Окуевой Игорь Редькин может быть связан общим бизнесом с ближайшим партнером президента Владимира Зеленского – депутатом от "Слуги народа" Юрием Аристовым.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в июне 2017 года в Киеве совершили покушение на Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву.
Киллера удалось обезвредить и задержать. После этого Окуевой была предоставлена государственная охрана.
Когда время истекло, супругам предложили продолжить государственную охрану, однако они отказались от нее.
Амина и Адам не были признаны потерпевшими после первого покушения.
30 октября 2017 года на Осмаева и Окуеву снова напали под Киевом. В результате Окуева погибла.
Национальная полиция Украины 12 января 2020 года заявила о задержании группы киллеров, которых подозревают в совершении этого преступления.
Журналисты выяснили личность одного из задержанных. Им оказался бизнесмен из Киева Игорь Редькин, который является фигурантом еще двух дел об убийствах.
В МВД уточнили, что всего в состав преступной группировки, которую подозревают в убийстве Окуевой, входилои семь человек.