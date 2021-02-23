Подозрение топ-менеджерам ПриватБанка: стали известны все имена

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении бывшему председателю правления ПриватБанка Александру Дубилету.

Как стало известно OBOZREVATEL из информированных источников, Дубилет подозревается в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, а также в служебном подлоге.

Кроме того, подозрения объявлены:

бывшему первому заместителю председателя правления ПриватБанка Владимиру Яценко, задержанному накануне;

бывшей руководительнице одного из подразделений ПриватБанка, которая одновременно занимала должность первого заместителя председателя правления в связанной страховой компании, Елене Бычихиной.

Уведомление о подозрении согласовала 22 февраля генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Она сообщила, что данные о планах правоохранителей вручить подозрение Яценко "слили", в связи с чем задержанный фигурант расследования готовил побег 22 февраля, который реализовать ему не удалось. "Слив" конфиденциальной информации станет темой отдельного расследования.

Что установило следствие

Отмечается, что в декабре 2016 года трое бывших высокопоставленных лиц финучреждения, осознавая, что ПАО КБ "ПриватБанк" в ближайшее время признают неплатежеспособным и он перейдет под контроль государства, а также понимая, что из-за этого с 19 декабря 2016-го они потеряют контроль над средствами банка, подготовили и реализовали преступный план растраты денежных средств финучреждения.

Он в частности заключался в противоправном начислении и выплате дополнительного вознаграждения – индексированной комиссии из-за роста курса гривны к доллару США в пользу связанного с банком юридического лица по имеющимся депозитным договорам с ним. В то же время выплата такой комиссии по этим депозитным договорам и дополнительным соглашениям до них не предусматривалась.

"Кроме этого, начисление и выплата вознаграждения были запланированы в нарушение требований статьи 52 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", которой установлено, что сделки, осуществляющиеся со связанными с банком лицами, не могут предусматривать условий, которые не являются текущими рыночными условиями", – пояснили в ОГП.

Там добавили, что для прикрытия растраты денежных средств ПриватБанка упомянутые топ-менеджеры решили придать этим банковским операциям вид законных, ссылаясь на якобы заранее принятое и согласованное решение кредитного комитета банка от 2014 года (на самом деле оно было подделано "задним числом"). А кроме него, также на то, что принял кредитный комитет банка от 16 декабря 2016 года, которыми якобы было решено применить начисления и выплаты индексированной комиссии по депозитам в пользу связанного с банком юрлица в пределах распоряжения "О реализации нового депозита с выплатой вознаграждения в связи с ростом курса гривны к доллару США" с 2013 года.

Так подозреваемые нанесли убытки в сумме 136 млн гривен, установило следствие. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется Специализированной антикоррупционной прокуратурой, досудебное расследование – детективами Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL: