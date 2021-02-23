Подозрение экс-чиновникам ПриватБанка: стало известно, где находятся фигуранты
Лишь один из трех бывших топ-менеджеров ПАО КБ "ПриватБанк", которым было объявлено подозрение в растрате 136 млн грн финучреждения, сейчас находится под временной стражей.
Это экс-заместитель председателя правления банка Владимир Яценко, который накануне попытался убежать в Европу, но был задержан. Другие же фигуранты уже находятся за рубежом. Как передает корреспондент OBOZREVATEL, об этом заявил руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Скоморох (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Сообщили о подозрении трем фигурантам по делу ПриватБанка – бывшему председателю правления, первому из заместителей и голове одного из структурных подразделений. Удалось задержать одного, другие уже заграницей", – отметил он.
Напомним, что речь идет об єкс-главе правления ПриватБанка Александре Дубилете и бывшей руководительнице одного из подразделений финучреждения, которая одновременно занимала должность первого заместителя председателя правления в связанной страховой компании, Елене Бычихиной.
По словам Скомороха, одному из этих фигурантов за границу удалось выехать несколько месяцев, а другому – неделю назад.
Тогда как задержанный Яценко находится в изоляторе временного содержания. Ему подозрение в растрате средств ПриватБанка объявлено и вручено.
"Другим фигурантам дела направлены подозрения в установленном законом порядке. Будем добиваться экстрадиции обоих в Украину", – подчеркнул Скоморох.
Как сообщал OBOZREVATEL:
22 февраля в аэропорту "Борисполь" под Киевом задержали фигуранта дела о ПриватБанке Владимира Яценко.
Самолет, на котором пытался скрыться подозреваемый, находится в пользовании оператора Windrose Airlines.
23 февраля трем бывшим высокопоставленным лицам ПАО КБ "ПриватБанк" сообщили о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением. В частности, совершенной по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебной подделке.