Подозрение экс-чиновникам ПриватБанка: стало известно, где находятся фигуранты

Лишь один из трех бывших топ-менеджеров ПАО КБ "ПриватБанк", которым было объявлено подозрение в растрате 136 млн грн финучреждения, сейчас находится под временной стражей.

Это экс-заместитель председателя правления банка Владимир Яценко, который накануне попытался убежать в Европу, но был задержан. Другие же фигуранты уже находятся за рубежом. Как передает корреспондент OBOZREVATEL, об этом заявил руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Скоморох (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Сообщили о подозрении трем фигурантам по делу ПриватБанка – бывшему председателю правления, первому из заместителей и голове одного из структурных подразделений. Удалось задержать одного, другие уже заграницей", – отметил он.

Напомним, что речь идет об єкс-главе правления ПриватБанка Александре Дубилете и бывшей руководительнице одного из подразделений финучреждения, которая одновременно занимала должность первого заместителя председателя правления в связанной страховой компании, Елене Бычихиной.

По словам Скомороха, одному из этих фигурантов за границу удалось выехать несколько месяцев, а другому – неделю назад.

Тогда как задержанный Яценко находится в изоляторе временного содержания. Ему подозрение в растрате средств ПриватБанка объявлено и вручено.

"Другим фигурантам дела направлены подозрения в установленном законом порядке. Будем добиваться экстрадиции обоих в Украину", – подчеркнул Скоморох.

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