Под Житомиром девушка на иномарке насмерть сбила пенсионерку. Фото
Девушка была за рулем Chevrolet Cruze
Она совершила наезд на пешехода, когда та пересекала проезжую часть
Смерть пострадавшей была мгновенной
Вечером 25 октября, около 18:15, на автодороге Киев – Чоп в селе Ивановка Житомирского района 22-летняя жительница Житомира насмерть сбила 66-летнюю пенсионерку.
Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, девушка была за рулем Chevrolet Cruze. Двигаясь в направлении областного центра, она совершила наезд на пожилую женщину, которая пересекала проезжую часть. В результате ДТП последняя погибла на месте происшествия.
По данным правоохранителей, сейчас идет выяснение всех причин и обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.
"Полицейские обращаются к водителям с призывом строго соблюдать Правила дорожного движения и мер безопасности во время вождения. Учитывайте ухудшение дорожных условий в связи с наступлением осенней поры. Скользкое полотно, ранние сумерки, туман и осадки – дополнительные факторы риска попадания в ДТП, поэтому будьте внимательными и осторожными", – призвали водителей полицейские.
Кроме того, они напомнили, что необходимо выбирать такую скорость движения, чтобы иметь возможность постоянно контролировать свое транспортное средство и своевременно реагировать на изменение дорожной ситуации.
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