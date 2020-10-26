Под Житомиром девушка на иномарке насмерть сбила пенсионерку. Фото

Вечером 25 октября, около 18:15, на автодороге Киев – Чоп в селе Ивановка Житомирского района 22-летняя жительница Житомира насмерть сбила 66-летнюю пенсионерку.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, девушка была за рулем Chevrolet Cruze. Двигаясь в направлении областного центра, она совершила наезд на пожилую женщину, которая пересекала проезжую часть. В результате ДТП последняя погибла на месте происшествия.

По данным правоохранителей, сейчас идет выяснение всех причин и обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

"Полицейские обращаются к водителям с призывом строго соблюдать Правила дорожного движения и мер безопасности во время вождения. Учитывайте ухудшение дорожных условий в связи с наступлением осенней поры. Скользкое полотно, ранние сумерки, туман и осадки – дополнительные факторы риска попадания в ДТП, поэтому будьте внимательными и осторожными", – призвали водителей полицейские.

Кроме того, они напомнили, что необходимо выбирать такую скорость движения, чтобы иметь возможность постоянно контролировать свое транспортное средство и своевременно реагировать на изменение дорожной ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL: