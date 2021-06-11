Под Запорожьем мужчина не заметил, что выпил бензин, и закурил

В селе Приморское Запорожской области 28-летний мужчина случайно выпил бензин, перепутав его с алкоголем, а после этого пошел курить. Его госпитализировали с термическими ожогами.

Об этом пишет издание 061.ua. Инцидент произошел в пятницу, 11 июня. Мужчину доставили в запорожскую больницу с термическими ожогами I-II степени грудной клетки, живота, верхних конечностей 40%.

Как рассказали источники журналистов, мужчина пришел к своему знакомому, с которым несколько дней выпивал. Там он нашел бутылку с жидкостью, сделал несколько глотков и вышел на улицу, чтобы покурить.

Как оказалось, в бутылке был бензин, но мужчина был настолько пьян, что выпил. В тяжелом состоянии его госпитализировали в отделение реанимации.

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В пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Запорожской области, информацию об инциденте внесли в единый учет, проводится проверка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Молочанске Запорожской области мужчина взорвал у себя в руке гранату. В результате он был доставлен в больницу с травматической ампутацией правой руки.