Под Запорожьем мужчина до смерти забил молодую жену

В Великобелозерском районе Запорожской области мужчина во время семейной ссоры избил до смерти свою молодую супругу.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, врачи на протяжении 12 часов боролись за жизнь женщины.

"Трагедия произошла 5 октября около 20:00. 34-летний супруг во время ссоры избил 24-летнюю жену. Девушка поступила в больницу 6 октября в 9:00, но в 21:00 она скончалась фактически на руках у врачей", – рассказал источник.

Полиция устанавливает все детали происшествия, по данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Сокирянском районе Черновицкой области 6 октября нашли обнаженное тело местной жительницы. Полиция открыла уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений.