Под Винницей 20-летний пьяный именинник убил маленьких братьев: детали трагического ДТП

Под Винницей пьяный водитель Skoda насмерть сбил двух маленьких братьев, которые ехали на велосипедах по обочине. После столкновения автомобиль съехал в кювет и загорелся, но виновник ДТП не получил ни одной царапины.

Местные жители опасаются, что злоумышленник получит недостаточно большой тюремный срок или же и вовсе умудрится досрочно выйти на свободу. Однако знакомые водителя защищают его, называют "чудесным человеком", а трагедию – "злой шуткой".

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Трагедия произошла 30 марта в селе Росоша Липовецкого района Винницкой области. За рулем автомобиля находился 20-летний парень, навстречу которому ехали дети 6 и 7 лет. От удара их велосипеды разорвало на части.

"Виновный летел на такой скорости, что у него резина горела. Когда он сбил детей и слетел в кювет, то автомобиль даже загорелся. Мама одного из погибших мальчиков говорит, что дети погибли, а на водителе ни одной царапины. Он был пьян, еле говорил. Пояснял, что на днях ему исполнилось 20 лет, и вот все это время он отмечает", – рассказывает OBOZREVATEL житель села Леонид.

В селе рассказывают, что дети были двоюродными братьями, их мамы – сестры. Причем одна из них живет на Закарпатье и буквально лишь неделю назад приехала навестить родных.

"Погибший мальчик был ее старшим сыном, у нее осталась годовалая дочка. А у второй сестры погиб средний сын, всего в этой семье было трое детей. Они сейчас вне себя от горя, все плачут. Детей уже не вернуть", – говорит Леонид.

Также местные жители указывают на дурную славу места аварии. По их словам, там уже происходили смертельные ДТП. Детям часто приходится передвигаться по этой дороге, ведь недалеко расположены садик и школа.

Водителя Skoda задержали и вскоре будут избирать меру пресечения. В полиции рассказали, что в крови парня обнаружили 1,76 промилле алкоголя, что в 9 раз больше допустимой нормы.

Жители села шокированы трагедией и спорят в социальных сетях о том, что виновнику трагедии дадут максимум 10 лет тюрьмы или же и вовсе отпустят досрочно. А вот мальчиков родителям уже никто не вернет. Также люди пишут, что водителя, который посмел сесть пьяным за руль, нужно лишить прав на всю оставшуюся жизнь.

Однако нашлись и те, кто попытался защитить парня. В частности, это его знакомые из поселка Оратов, куда и ехал пьяный водитель. Молодые девушки, его ровесницы, стали писать, что маленьким детям нельзя было разрешать кататься на велосипедах без взрослых. Еще некоторые называют виновника аварии "чудесным человеком", который заработал себе на машину тяжелым трудом. Они говорят, что, мол, с любым может такое случиться. Но почему-то не осуждают его за то, что сел за руль выпившим.

Одна из знакомых водителя по имени Виктория написала, что знает его семью: "Там нет мажоров, они все трудятся с малых лет, родители очень хорошие люди. Он переоценил свои возможности, и доля сыграла злую шутку".