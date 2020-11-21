Под Винницей прокурор попал в пьяное ДТП, погиб секретарь суда, – адвокат

В Винницкой области в результате ДТП 20 ноября погиб секретарь суда, еще минимум трое человек пострадали.

Об этом на странице в Facebook сообщила адвокат Лариса Криворучко. Она также обнародовала фото с места аварии.

Инцидент произошел в городе Бар. Предварительно, среди пострадавших – прокурор Барского отдела Жмеринской местной прокуратуры Игорь Лавров. Секретарь, который ехал в машине прокурора, умер на месте аварии.

"По предварительной информации: все пьяные (секретарь, прокурор)... Машина прокурора Лаврова – он был сегодня у меня в судебном процессе и проиграл", – написала Криворучко.

Добавим, на фото видно, что в ДТП попал автомобиль ВАЗ-21120. В декларации Лаврова есть сведения о такой машине, но записана она не на него.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 ноября на Прикарпатье новоизбранный мэр Болехова Иван Яцинин попал в ДТП, в котором кроме него пострадали еще три человека.