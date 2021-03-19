Под Уманью авто Skoda врезалось в фуру и загорелось, водитель погиб на месте. фото

На трассе Киев – Одесса в Уманском районе 19 марта автомобиль Skoda врезался в прицеп грузового Renault Magnum. В результате столкновения легковушка загорелась, ее водитель 1997 года рождения погиб на месте аварии.

Трагедия произошла примерно в шесть часов утра, сообщили на сайте Главного управления Нацполиции в Черкасской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Предварительно следователи установили, что молодой человек, двигаясь по 203 километру трассы в направлении Одессы, не справился с управлением и столкнулся с грузовиком с полуприцепом Schwarzmuller.

Подчеркивается, что Renault Magnum был припаркован на правой обочине автодороги с включенными аварийными маячками. В результате столкновения авто Skoda оказалось под прицепом и загорелся.

По данному факту следователями Уманского районного управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286.

Как сообщал OBOZREVATEL, ужасная авария случилась на трассе Киев – Чоп в Святошинском районе столицы утром 18 марта. Автомобиль Volvo на большой скорости врезался в фуру, когда та остановилась на светофоре. Водитель легковушки погиб до приезда экстренных служб.