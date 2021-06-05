Под Ривне столкнулись два авто: есть жертвы и пострадавшие. Фото

В субботу, 5 июня, в Ривненской области на трассе Киев – Чоп произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Предварительно известно о двух погибших, еще двое пострадали.

Авария произошла вблизи села Колоденка неподалеку от областного центра. На дороге столкнулись автомобили Mitsubishi Outlander и Seat, сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Ривненской области.

Правоохранители получили информацию о ДТП около 11:00 от медиков, которых вызвали на место происшествия. Движение транспорта на этом участке трассы было затруднено.

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Все детали и причины происшествия устанавливаются, на месте работали патрульные, следователи и спасатели.

Напомним, на автодороге Бердичев – Хмельник, неподалеку от села Мирное, 3 июня произошло ДТП. В результате столкновения легковушки и грузовика погиб человек, еще двое попали в реанимацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Житомирской области утром 4 июня в дорожно-транспортное происшествие попало авто 56-летнего военного капеллана из Днепропетровщины. В салоне, кроме него, была его 42-летняя жена и две дочери 8 и 15 лет.