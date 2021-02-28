Под Ривне пьяный на Audi устроил смертельное ДТП. Фото

В селе Жобрин Ривненского района в субботу, 27 февраля, 33-летний нетрезвый мужчина, находившийся за рулем Audi A6, въехал в бетонную арку санатория, вследствие чего погибли два человека – пассажиры автомобиля.

Авария произошла в 21.20, сообщает пресс-служба Национальной полиции. Как установили полицейские на месте происшествия, водитель Audi A6 двигался по улице Лесной, но не справился с управлением.

Двое его пассажиров – 35-летние жители Жобрина – получили тяжелые травмы. Несмотря на оказанную медиками экстренную помощь, они погибли на месте.

Согласно результатам медицинского освидетельствования, водитель машины, который не пострадал в аварии, находился за рулем в нетрезвом состоянии.

Он был задержан и помещен в изолятор временного содержания. Правоохранители готовятся сообщить ему о подозрении по части 3 статьи 286 "нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель двух людей".

Мужчине грозит от пяти до десяти лет тюремного заключения.

Как сообщал OBOZREVATEL, также 27 февраля в ДТП в Польше погибли два украинца – их Volkswagen Passat влетел в дерево. Кроме того, около 20.00 в Мелитопольском районе Запорожской области на автодороге Харьков – Симферополь произошло лобовое ДТП: два человека погибли, еще двое пострадали.