Под Полтавой в лесу нашли убитым мужчину, которого искали две недели

Полицейские Полтавщины задержали подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого с многочисленными телесными повреждениями нашли в лесополосе возле одного из сел Полтавского района 11 января.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции. Убитый почти две недели находился в розыске как без вести пропавший.

Через сутки после обнаружения тела оперативные сотрудники управления уголовного розыска установили подозреваемого в убийстве.

Правоохранители выяснили, что в конце декабря погибший встретился с 48-летним знакомым – жителем одного из сел района. Во время совместного отдыха между ними возникла драка.

Когда хозяин увидел, что избитый им мужчина не движется, то загрузил его в собственный автомобиль и вывез в лес.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевший скончался от черепно-мозговой травмы.

Фигуранту дела сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства. Его взяли под стражу на два месяца. За лишение человека жизни ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Полтаве 16-летний парень убил мужчину и снял это на видео. Он предположил, что 46-летний полтавчанин был в состоянии наркотического опьянения.

От удара жертва упала и ударилась головой о мостовую. Подозреваемый в преступлении свою вину признал.