Под Полтавой на трассе столкнулись две фуры, оба водителя погибли. Фото

Во вторник, 9 февраля, под Кобеляками Полтавской области столкнулись два грузовика. Оба водителя скончались на месте.

Авария произошла вечером на объездной дороге Кобеляки-Решетиловка-Днепр. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь областной полиции Юрий Сулаев (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Он уточнил, что столкнулись автомобили "MAN" и "Renault". От них осталась груда металла.

"Обстоятельства и причины ДТП выясняют следователи полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на трассе Стрый-Черновцы-Мамалыга в селе Павловка Ивано-Франковской области мусоровоз протаранил микроавтобус с людьми. В результате погибли два человека, пострадали 13 пассажиров.