Под Полтавой лодку с людьми затянуло под дамбу: два человека погибли, один пропал

Недалеко от поселка Вакуленцы, под Полтавой, у плотины 11 апреля перевернулась лодка с тремя людьми. Спасатели нашли тела двух погибших, поиски еще одного продолжались и на следующий день.

Информация о несчастном случае на реке Ворскла поступила к спасателям примерно в 16:18 воскресенья, сообщило ГУ ГСЧС Украины в области. О деталях несчастного случая написало и местное издание "Полтавщина" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По словам очевидцев, резиновую лодку с людьми буквально затянуло под дамбу.

Специалисты спасательно-водолазной службы сразу начали искать пострадавших. Примерно в 17:00 одного нашли мертвым на небольшой глубине, через 50 минут после этого со дна реки подняли тело другой жертвы.

Вечером работы по поиску пропавшего гражданина были приостановлены и возобновлены уже с 6 часов утра 12 апреля.

По словам начальника отдела информации и коммуникаций с общественностью центра обеспечения деятельности ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области Виталия Шкаревского, неизвестно, кто был на лодке и что именно послужило причиной трагедии.

Хотя спасатели отмечают, что в лодке, вероятно, были не рыбаки. Скорее всего, погибшие – отдыхающие, которые слишком близко подплыли к плотине, поэтому их туда затянуло течением.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Ташлык Черкасской 30 марта со дна карьера подняли автомобиль с погибшими отцом и сыном, которые считались пропавшими. Следователи рассматривали версию двойного самоубийства.