Под Одессой произошло ДТП с 7 пострадавшими, среди них – дети. Фото

Карина Бондаренко Расследования 12:43, 17.10.2020 Обновлено: 12:56, 17.10.2020

В Беляевском районе Одесской области утром 17 октября произошла авария на объездной дороге, возле Клеверного мота. Столкнулись Mercedes и "Таврия".

В результате пострадали семь человек, двое из которых дети одного и 12 лет, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По предварительной информации, 31-летний водитель "Таврии", выезжая с заправки на объездную дорогу, не уступил преимущество в движении автомобилю Mercedes, который двигался по "главной".

Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести.

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

ДТП под Одессой.
Национальная полиция Одесской области
В аварии пострадали семь человек.
Национальная полиция Одесской области
ДТП произошло в Беляевском районе.
Карта

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 16 октября на Подоле в Киеве произошло крупное ДТП с участием грузовика-бетономешалки и пяти легковых автомобилей. Пострадали два человека – прохожие, которые находились в момент происшествия на Лукьяновской.

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