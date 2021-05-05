Под обстрел "ДНР" попала больница и авто скорой. Фото последствий

Российские террористы "ДНР" в 23:30 4 мая устроили обстрел города Красногоровка на Донетчине. В результате под вражеский огонь попала местная больница, автомобиль скорой помощи и несколько домов гражданских жителей.

Об этом сообщила пресс-служба 28 ОМБр Рыцарей Зимнего Похода на своей странице в Facebook. Защитники уточнили, что лечебное учреждение и карета скорой получили серьезные повреждения, а дома мирного населения остались без света.

Также воины подчеркнули, что такие действия оккупантов нарушают все нормы гуманитарного права, которые действуют в цивилизованном мире.

Ведь внутри больницы во время обстрела находились 45 пациентов, проходивших лечение в стационаре. К счастью, никто из них не пострадал.

"Подобные обстрелы мирных городов в контексте обострения на передовой свидетельствуют о том, что оккупационные войска пытаются дестабилизировать обстановку внутри города. Вот такой он – "русский мир", – отметили военные ВСУ, добавив, что боевики разрушают инфраструктуру мирных городов, ведь те не имеют для них никакой ценности.

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