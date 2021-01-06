Под Николаевом в ДТП погиб молодой полицейский. Фото

Под Николаевом утром 6 января в ДТП погиб старший сержант патрульной полиции, 27-летний Рустам Шохужаев: его автомобиль BMW слетел с трассы и врезался в дерево.

Об этом сообщили на странице патрульной полиции области в Facebook. По информации правоохранителей, водитель не справился с управлением (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Рустам вступил в ряды патрульной полиции Николаевщины 2015 года, с честью и достоинством он верно служил украинскому народу.

Утром патрульный ехал на собственном авто, не справился с управлением и попал в ДТП. К сожалению, эта поездка стала последней в его жизни", – говорится в сообщении.

По информации местного издания Nikolaev Post, инцидент произошел на выезде из Николаева в направлении Одессы.

Примерно в километре за Варваровкой, напротив газовой заправки, автомобиль внезапно резко изменил траекторию движения, слетел с дороги и врезался в дерево. От полученных травм молодой полицейский скончался на месте происшествия, говорится в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Харькове вечером 3 января грузовик DAF столкнулся с такси Renault Logan. Молодой водитель последнего погиб на месте, чтобы достать его тело из смятого авто, пришлось вызывать спасателей.