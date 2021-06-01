Под Николаевом 16-летний парень разбил BMW: в ДТП пострадали подростки. Фото

В Николаевской области произошло ДТП, в котором получили травмы четверо несовершеннолетних, один из которых находился за рулем авто BMW X5. Авария случилась на автодороге Н-24 Благовещенское – Николаев возле села Новопетровское Константиновской ОТГ.

Как сообщает пресс-служба ГУ НПУ в регионе, за рулем находился 16-летний юноша. Подросток не справился с управлением, съехал в кювет, столкнулся с деревом и авто перевернулось.

В результате ДТП водитель и трое его пассажиров в возрасте 15 – 16 лет получили телесные повреждения разной степени тяжести, еще одна 17-летняя пассажирка от медицинской помощи отказалась.

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Событие квалифицированы по признакам ч. 1 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

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