Под Мариуполем полицейские застрелили одного из лесорубов: начато расследование

Полицейские застрелили одного из подозреваемых в незаконной порубке леса на территории Мариуполя.

Как сообщается на сайте полиции Донецкой области, инцидент произошел на окраине поселка Сартана. Правоохранители обнаружили четырех лесорубов и автомобиль "Газель", который нарушители использовали для противоправной деятельности (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Во время документирования уголовного преступления один из мужчин, 1987 г.р., пытался скрыться с места преступления на автомобиле. На требования остановиться водитель не отреагировал и сбил полицейского.

"Для остановки машины правоохранители применили огнестрельное оружие, в результате чего водитель был смертельно травмирован", – говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия проверяются. По факту смертельного ранения мужчины областным управлением Нацполиции начато служебное расследование.

Пострадавшего правоохранителя доставили в больницу, степень тяжести телесных повреждений устанавливается.

По факту травмирования полицейского открыто уголовное производство по ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновицкой области застрелили мужчину, который рубил елку в лесу.