Под Львовом пьяный водитель отправил машину в реку и начал тонуть: копы спасли 3 человек

Под Львовом в селе Вязовая автомобиль не справился с управлением на большой скорости, слетел с моста в реку и утонул.

"Пьяное" ДТП произошло 21 декабря около полуночи. В результате пострадали двое людей. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины на официальном сайте.

В салоне, кроме 19-летнего водителя (он был за рулем в состоянии алкогольного опьянения), находился 28-летний пассажир. Перед падением в воду из машины выбросило еще одну пассажирку – 16-летнюю девушку.

Как сказано в сообщении, водителя и его пассажира спасли "благодаря мгновенной реакции и профессионализму правоохранителей". Копы как раз патрулировали территорию Вязовой, когда увидели, что Volkswagen Caddy превышает скорость и петляет по дороге.

Когда машина упала в реку и начала тонуть, патрульные прыгнули в воду. Один из полицейских разбил окно автомобиля, через которое удалось вытащить водителя. Тот находился без сознания и мог захлебнуться водой. Также сотрудники полиции помогли выбраться из тонущей машины пассажиру.

Копы оказали пострадавшим первую домедицинскую помощь и вызвали "скорую". Водителя, местного жителя 19 лет, и его пассажирку, которую выбросило из Volkswagen Caddy, госпитализировали с телесными повреждениями. Второй пассажир, также местный житель, от медпомощи отказался.

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