Под Львовом пьяный водитель отправил машину в реку и начал тонуть: копы спасли 3 человек
Под Львовом в селе Вязовая автомобиль не справился с управлением на большой скорости, слетел с моста в реку и утонул.
"Пьяное" ДТП произошло 21 декабря около полуночи. В результате пострадали двое людей. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины на официальном сайте.
В салоне, кроме 19-летнего водителя (он был за рулем в состоянии алкогольного опьянения), находился 28-летний пассажир. Перед падением в воду из машины выбросило еще одну пассажирку – 16-летнюю девушку.
Как сказано в сообщении, водителя и его пассажира спасли "благодаря мгновенной реакции и профессионализму правоохранителей". Копы как раз патрулировали территорию Вязовой, когда увидели, что Volkswagen Caddy превышает скорость и петляет по дороге.
Когда машина упала в реку и начала тонуть, патрульные прыгнули в воду. Один из полицейских разбил окно автомобиля, через которое удалось вытащить водителя. Тот находился без сознания и мог захлебнуться водой. Также сотрудники полиции помогли выбраться из тонущей машины пассажиру.
Копы оказали пострадавшим первую домедицинскую помощь и вызвали "скорую". Водителя, местного жителя 19 лет, и его пассажирку, которую выбросило из Volkswagen Caddy, госпитализировали с телесными повреждениями. Второй пассажир, также местный житель, от медпомощи отказался.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве 20 декабря пьяный сотрудник Национальной полиции на автомобиле Toyota на пустой дороге протаранил припаркованный Mercedes и влетел в забор.
19 декабря на проспекте Шухевича в столице грузовику сорвало крышу провисшей контактной сетью для троллейбусов.
Согласно официальным данным Патрульной полиции, в ноябре в Украине было зафиксировано 14 273 ДТП. По сравнению с аналогичным периодом в 2019 году, количество аварий практически не снизилось – разница составила всего 0,1%.
О самых резонансных авариях ноября-2020 читайте в нашем материале по ссылке.