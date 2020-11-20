Под Львовом произошел взрыв кислорода для больных коронавирусом, – Садовый
О пострадавших в ходе инцидента не сообщается
Глава Львовской ОГА в то же время заявил не о взрыве, а о сбое в системе
Пациентов, которые нуждаются в кислороде, пришлось эвакуировать в другие медицинские учреждения
В Винниках под Львовом произошло ЧП с кислородом в областном военном госпитале, предварительно, – взрыв при заправке.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook. В то же время директор департамента здравоохранения ОГА Орест Чемерыс сообщил "Суспільне Львів", что в госпитале произошла "поломка в кислородной системе". О взрыве он не говорил.
Всего в больнице находилось 60 человек, которые получали кислородную терапию.
"Несколько пациентов, нуждающихся в искусственной подачи кислорода, нуждаются в срочной эвакуации в других медучреждений. Среди пациентов есть и тяжелые", – написал Садовый.
Вскоре городской глава добавил, что 30 пациентов (5 из них в реанимации) согласилась принять больница скорой помощи. 12 человек везут в 8-ю больницу.
Около 00:35 21 ноября Садовый написал в соцсети, что подачу кислорода в госпитале возобновили.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Стамбуле вспыхнул масштабный пожар в государственной больнице "Джапа" на базе медуниверситета.