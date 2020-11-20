Под Львовом произошел взрыв кислорода для больных коронавирусом, – Садовый

В Винниках под Львовом произошло ЧП с кислородом в областном военном госпитале, предварительно, – взрыв при заправке.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook. В то же время директор департамента здравоохранения ОГА Орест Чемерыс сообщил "Суспільне Львів", что в госпитале произошла "поломка в кислородной системе". О взрыве он не говорил.

Всего в больнице находилось 60 человек, которые получали кислородную терапию.

"Несколько пациентов, нуждающихся в искусственной подачи кислорода, нуждаются в срочной эвакуации в других медучреждений. Среди пациентов есть и тяжелые", – написал Садовый.

Вскоре городской глава добавил, что 30 пациентов (5 из них в реанимации) согласилась принять больница скорой помощи. 12 человек везут в 8-ю больницу.

Около 00:35 21 ноября Садовый написал в соцсети, что подачу кислорода в госпитале возобновили.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Стамбуле вспыхнул масштабный пожар в государственной больнице "Джапа" на базе медуниверситета.