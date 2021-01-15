Под Луганском террористы взорвали газопровод: фото мощного пожара и последствий
На оккупированной территории Луганской области 15 января взорвался магистральный газопровод "Лутугино – Хрящеватое".
Инцидент произошел у села Глафировка (около 20 км от Луганска) приблизительно в 5:00. "Село и окрестные населенные пункты видели огромное зарево, которое разгоралось до 7:00 утра", – цитирует DS News сообщения сепаратистских интернет-ресурсов.
Взрыв повредил газопровод диаметром 273 мм. В результате ЧП без газа остались несколько н.п. – жители города Лутугино, поселков Белореченского, Георгиевки, Ленина, Успенки, Врубовского, Челюскинца, Лесного, а также одна из улиц села Роскошное.
В самопровозглашенной "ЛНР" заявили, что речь идет о 12680 абонентах и 18 социальных объектах, в том числе Лутугинской центральной районной многопрофильной больнице, где на стационарном лечении находилось 185 человек, из числа которых 32 – в тяжелом состоянии.
Ожидается, что на устранение последствий взрыва пойдет около суток.
В "ЛНР" утверждают, что взорвать газопровод якобы могли умышленно. ЧП там расследуют как "диверсию" и "теракт".
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Полтавской области в районе села Калайдинцы 9 января произошел мощный взрыв на газопроводе. Очевидцы поделились видео с места ЧП.
Взрыв был такой силы, что в домах местных жителей дрожали окна и посуда. Пострадавших или погибших врезультате происшествия не было.
В полиции Полтавской области сообщили, что причиной стала разгерметизация газопровода.
10 января газоснабжение всех 17 населенных пунктов было восстановлено в полном объеме.