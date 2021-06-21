Под Киевом произошел взрыв в многоэтажке, вспыхнул пожар. Фото и видео с места

В одном из многоквартирных домов Белогородки под Киевом произошел мощный взрыв. Людей в срочном порядке эвакуировали.

По словам первых свидетелей инцидента, взорвалась газовая труба. Первая информация о ситуации появилась в Telegram-канале "ДТП Киев".

Сотрудники ГУ ГСЧС рассказали, что взрыв газа произошел на третьем этаже пятиэтажного дома. В результате возникло возгорание, и начался пожар. Два человека госпитализированы, один из них несовершеннолетний.

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Еще восемь человек, которые находились в квартирах на момент ЧП, были осмотрены врачами, но от госпитализации отказались.

Сейчас в доме полыхает пламя, пожарники пытаются его потушить. Вокруг стоит сильный смог.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле в одном из старых домов Одессы случился взрыв. В результате чего обломки здания рухнули на мимо проходящих людей.