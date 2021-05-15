Под Киевом мужчина погиб, перебегая дорогу. Фото с места ДТП

Вечером в пятницу, 14 мая, в северной части города Обухов Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Так, на микрорайоне "Песчаная" пострадали прохожий и водитель автомобиля.

Об этом сообщают "Хроники Обухова" со ссылкой на социальные сети города (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). По предварительной информации, в аварии погиб мужчина, который перебегал дорогу в неустановленном для этого месте.

На снимке видно, что в результате ДТП автомобиль сильно поврежден. Отмечается, что водитель мог превышать скорость, а затем не справиться с управлением, после чего его вынесло на обочину.

На данный момент патрульная полиция пока не сообщает подробности смертельной аварии.

Напомним, в пятницу вечером, 14 мая, в селе Мостки, Сватовского района Луганской области, произошло дорожно-транспортное происшествие. Так, пьяный водитель совершил наезд на четырех подростков.

Также ранее в Запорожской области произошло ДТП с участием полицейского. После столкновения два автомобиля загорелись. Авария произошла на 400-м км трассы Харьков-Симферополь.

Кроме того, возле поселка Королево Закарпатской области 12 мая произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и двух велосипедистов. Последние получили травмы и были госпитализированы.

Как сообщал OBOZREVATEL, на юго-востоке Польши в ДТП с украинцами погиб 9-летний ребенок. Авария произошла 11 мая в населенном пункте Слодкув-Другий Люблинского воеводства.