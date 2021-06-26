Под Киевом из-за удара молнии загорелся дом. Видео

В субботу, 26 июня, в селе Белогородка Киевской области молния попала в частный дом. В результате этого загорелась крыша здания.

На данный момент на месте происшествия работают спасатели ГСЧС. Об этом сообщили в Telegram-канале Dtp.Kiev (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что о пострадавших пока ничего не известно.

Ранее Управление по вопросам гражданской защиты населения и оборонной работы облгосадминистрации напомнило правила, которых следует придерживаться во время грозы:

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Прежде всего выключите мобильный телефон. Нельзя не только разговаривать по мобильному, но и держать его включенным.

Находясь в помещении, закройте все форточки, окна, потому что сквозняки могут "спровоцировать" молнию.

Если вы находитесь на улице, укройтесь в магазине или, на крайний случай, переждите грозу под навесом у стен зданий.

Во время грозы не бегайте и не плавайте в водоеме, останавливайтесь, если вы едете на велосипеде или мотоцикле.

Если же непогода застала в поле, следует найти углубление (яму), присесть, слегка нагнув голову.

Не нужно прятаться под высокие деревья, особенно одиночные.

Не ложитесь! И даже не опирайтесь о землю руками – чем больше с ней точек соприкосновения, тем больше шансов поражения электрическим зарядом.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в селе Малый Кривотин Житомирской области девочку во время разговора по мобильному телефону поразила молния. Пострадавшая выжила, она была госпитализирована в реанимацию и находится в состоянии средней степени тяжести.