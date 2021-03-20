Под Киевом 'гости из Грузии' украли у водителя 86 тысяч прямо на заправке. Фото

На автозаправочной станции в Кагарлыке Киевской области обокрали киевлянина – из его грузовика забрали 86 тысяч гривен.

Злоумышленников, которыми оказались двое граждан Грузии, задержали спустя несколько часов в Кропивницком, сообщил на своей странице в Facebook начальник Главного управления Национальной полиции Киевщины Андрей Небытов (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По его словам, мужчина посещал строительный рынок в Черкасской области, где "засветил" крупную сумму денег.

"Когда возвращался в Киев, остановился по дороге на АЗС в Кагарлык. Мужчина спрятал сумку с деньгами в кабине под матрас и пошел по своим делам. Но в то время за ним уже следили злоумышленники, они мгновенно разбили стекло и забрали 86 000 гривен", – отметил Небытов.

В итоге полицейские задержали двоих "гостей из Грузии" на автомобиле с иностранной регистрацией в Кропивницком. Обоим уже сообщено о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Василькове Киевской области мужчина, вооруженный осколком бутылки, попытался ограбить магазин, однако продавщица дала отпор, а очевидцы задержали злоумышленника.