Под Ивано-Франковском произошел выброс химикатов, есть пострадавший. Видео

В Калуше, Ивано-Франковской области на заводе "Карпатнефтехим" произошел выброс химикатов. Во время происшествия пострадал один человек.

Как сообщает пресс-служба Управлении гражданской защиты ОГА, пострадавший сам обратился в больницу с термическими ожогами пальцев верхних и нижних конечностей.

Отмечается, что на предприятии случился выброс газов без горения на сушильной башни с производства винилхлорида. Пожара в результате происшествия не было.

На данный момент ситуация на заводе под контролем, угрозы окружающей среде нет.

Добавим, что 1,2-дихлорэтан (хлористый этилен) – это бесцветная жидкость со сладковатым запахом, имеет формулу ClCH 2 СН 2 Cl. Является сильным наркотическим средством, обладает сильным канцерогенным действием.

Отметим, что ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сказал, что Донбассу из-за действий России грозит радиационное загрязнение грунтовых вод и масштабная экологическая катастрофа.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2020 год побил рекорд по количеству климатических катастроф.