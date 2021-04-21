Под Харьковом задержали 'титушек', планировавших беспорядки для картинки в росСМИ. Фото

Служба безопасности Украины задержала автобусы с "титушками" на подъезде в Харьков, которые двигались со стороны Донецка, Днепра и Полтавы.

Как сообщает пресс-служба СБУ, всего было задержано более 60 человек. Все они являются жителями других регионов Украины и не имеют никакого отношения к Харьковской области.

Отмечается, что "титушки" направлялись в Харьков по заказу одной из пророссийских политических сил Украины для проведения протестных акций в городе, а также провоцирование общественного недовольства и массовых противоправных действий во время проведения очередной сессии Харьковского городского совета.

"Указанные акции имели целью дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и создать выгодную руководству России "картинку" для обоснования возможных актов агрессии РФ против Украины", – сообщили в СБУ.

Добавим, что в среду, 21 апреля, у здания Харьковского городского совета проходит сразу несколько протестных пикетов.

Как сообщает " Суспільне", у мэрии собрались несколько десятков человек. На одном люди выступают против коксового завода. Участники другого протеста – люди с символикой газеты "Время Добкина". Они принесли в горсовет похоронные венки и плакаты. Третий пикет под мэрией – протестующие против "распила бюджета".

Добавим, что у здания мэрии дежурит полиция диалога и силовики в обмундировании.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове возле академии, где доцент оправдала войну РФ на Донбассе, устроили пикет.