Под Харьковом вспыхнул масштабный пожар на складах. Видео

В поселке Песочин возле Харькова вечером в пятницу, 19 февраля, загорелись склады, находящиеся в максимальной близости к жилым домам.

Площадь масштабного пожара превысила 1000 квадратных метров. Об этом сообщили в местном Telegram-канале "ТРУХА Харьков" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По данным Telegram-канала "Харьков 1654", на место происшествия направили пожарный поезд, так как эпицентр возгорания находится возле железной дороги. Из Харькова выехало несколько подразделений ГСЧС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе во время пожара на 5 этаже 20-этажной новостройки погиб человек.