Под Харьковом вспыхнул масштабный пожар на складах. Видео

София Закревская
София Закревская
Расследования
1,9 т.
Под Харьковом вспыхнул масштабный пожар на складах. Видео

В поселке Песочин возле Харькова вечером в пятницу, 19 февраля, загорелись склады, находящиеся в максимальной близости к жилым домам.

Площадь масштабного пожара превысила 1000 квадратных метров. Об этом сообщили в местном Telegram-канале "ТРУХА Харьков" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По данным Telegram-канала "Харьков 1654", на место происшествия направили пожарный поезд, так как эпицентр возгорания находится возле железной дороги. Из Харькова выехало несколько подразделений ГСЧС.

Под Харьковом вспыхнул масштабный пожар на складах. Видео
Под Харьковом вспыхнул масштабный пожар на складах. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе во время пожара на 5 этаже 20-этажной новостройки погиб человек.

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