В среду, 21 октября, под Харьковом на Окружной в районе Экопарка столкнулись Toyota Land Cruiser и Lanos. В ДТП погиб подполковник ГСЧС в Харьковской области и пассажирка, которые ехали в "Ланосе". Водитель "Тойоты" выжил.

Об этом OBOZREVATEL сообщил источник в правоохранительных органах. Telegram-канал "ВЕХА" пишет, что водитель Toyota – сын бывшего сотрудника ГАИ. К тому же мужчина якобы был пьяным.

Заместитель начальника облуправления ГСЧС Анатолий Торяник для "Суспільного" сообщил, что погибший мужчина – начальник 32-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Харьковщины. Вместе с ним в машине была дочь.

Однако добавим, что пресс-служба ГУ НПУ в Харьковской области сообщила, что в результате ДТП на месте погибли 41-летний водитель и 37-летняя пассажирка легковушки "ЗАЗ Lanos".

В Toyota находились двое мужчин – 21 и 19 лет. Они не пострадали и отказались от госпитализации. По предварительной информации, молодые находились в состоянии алкогольного опьянения.

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