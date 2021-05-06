Под Харьковом на ходу загорелась фура. Фото и видео

В четверг, 6 мая, на трассе Харьков – Ахтырка во время движения загорелась фура DAF. Инцидент произошел в районе села Горького Богодуховского района Харьковской области.

Пожар возник в кабине грузовика. На место происшествия были направлены два отделения спасателей на автоцистернах, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

Чрезвычайники локализовали огонь в 12:27 и полностью ликвидировали его в 12:35. Площадь пожара составила около пяти квадратных метров, причины возгорания и все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как написали в местном Telegram-канале "Труха Харьков", из-за пожара на автодороге возник большой затор, автомобили пропускали по очереди.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 мая на трассе Одесса – Киев сгорел двухъярусный пассажирский автобус. Никто из людей не пострадал, их успели вовремя эвакуировать.