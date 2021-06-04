Под Харьковом пьяный мужчина взял в заложники 4-летнего сына и экс-жену: переговоры длились 2 часа. Фото и видео

В селе Гайдары Харьковской области пьяный мужчина взял в заложники бывшую гражданскую жену и 4-летнего сына, угрожая им ножом. 3 июня 30-летнего нарушителя задержали.

Как сказано на сайте областного ГУ Национальной полиции, для обезвреживания злоумышленника вводилась операция "Заложник", а личный состав местного отделения был поднят по "тревоге". На месте инцидента работало и спецподразделение "КОРД (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сообщение от жительницы населенного пункта о том, что на ее подругу с оружием напал бывший муж, поступило к правоохранителям 2 июня в 22:36.

На место происшествия немедленно выехали наряды полиции. Они установили, что пьяный 30-летний житель Змиева Чугуевского района попал в здание бывшей гражданской жены. Он хотел встретиться со своим 4-летним сыном.

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"На почве неприязненных отношений по поводу общего ребенка между мужчиной и женщиной произошел конфликт. Злоумышленник из кармана достал нож и, угрожая, насильно удерживал женщину в ее доме", – сказано в сообщении.

Переговоры с мужчиной длились около двух часов. В итоге ребенка в удовлетворительном состоянии передали работникам полиции. Противоправных действий в отношении мальчика не совершено.

3 июня около 1:55 мужчина прекратил свои противоправные действия и отпустил женщину. Заложница телесных повреждений не получила, состояние ее здоровья удовлетворительное.

С места происшествия изъят нож, которым угрожал преступник. Департамент уголовного розыска НПУ в Telegram показал фото задержанного.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 147 (захват заложников), ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УК.

Злоумышленнику грозит до 15 лет тюремного заключения, если его вину докажут в суде.

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