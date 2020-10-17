Под Харьковом мужчина отверткой убил бывшую невестку из-за ребенка

В Балаклейском районе Харьковщины 58-летний мужчина убил свою бывшую невестку, нанеся ей несколько ударов отверткой, после чего закопал тело в карьере.

Об этом сообщила Национальная полиция Украина в Харьковской области, отметив, что 37-летняя женщина была объявлена в розыск 14 октября. Ее знакомая сообщила в полицию, что та пошла на встречу с бывшим свекром и не вернулась.

В результате комплекса мероприятий, проведенных правоохранителями, 16 октября была установлена причастность к исчезновению женщины жителя села жителя пгт Андреевка.

"Как выяснили следователи во время его допроса, женщина была убита 13 октября через час после ее исчезновения. Злоумышленник обманом пригласил бывшую родственницу к своему автомобилю и лишил ее жизни, нанеся несколько проникающих ранений, от которых женщина скончалась на месте. С целью сокрытия уголовного преступления тело закопал", – говорится в сообщении Нацполиции.

Мужчина объяснил свои действия ненавистью к женщине, поскольку она не хотела отдать ему на воспитание своего 8-летнего сына.

По данному факту следствием открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления. Согласно санкции статьи, ему грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Как сообщал OBOZREVATEL: