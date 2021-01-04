Под Харьковом молодой водитель такси погиб в ДТП с грузовиком. Фото

В Харькове вечером 3 января грузовик DAF столкнулся с такси Renault Logan. Молодой водитель последнего погиб на месте, чтобы достать его тело из смятого авто, пришлось вызывать спасателей.

Авария произошла на перекрестке харьковской кольцевой дороги и трассы Циркуны – Харьков. Об этом сообщает Главное управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Детали ДТП выясняются. Известно, что фура DAF была с полуприцепом и ее водитель в результате столкновения с легковым авто не пострадал.

К проведению аварийно-спасательных работ было привлечено отделение спасателей на специальной аварийно-спасательной машине (САРМ) аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Так, спасатели отключили клеммы аккумулятора, перекрыли вентиль газового баллона, а также с помощью специального инструмента разрезали кузов искореженного автомобиля и достали тело водителя. Погибший был 1997 года рождения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 января на Николаевщине 27-летний водитель Mitsubishi Lancer попал а аварию, столкнувшись с деревом, и выжил. Однако через некоторое время с погиб под колесами другого авто.