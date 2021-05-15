Под Харьковом легковушка протаранила 'Газель': СМИ пишут о погибших. Фото и видео

Под Харьковом в субботу, 15 мая, произошло ДТП с участием автомобилей "Жигули" и "Газель". Сообщается о двух погибших.

Как сказано в сообщении Telegram-канала "ХС | Харьков", авария случилась на трассе в сторону города Чугуев (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По информации канала, "Жигули" въехал в "Газель", в результате столкновения погибли два человека. На опубликованных кадрах видно, что передняя часть "Жигулей" (место водителя и пассажира) полностью смята.

"Очередное жуткое ДТП. На трассе в сторону Чугуева "Жигуль" въехал в зад "Газели". Сообщается, что в ВАЗе двое погибших", – сказано в сообщении.

Напомним, масштабное ДТП с участием трех авто с погибшими 15 мая также произошло и в Хмельницкой области. Там водитель грузового автомобиля DAF с прицепом выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter и легковым автомобилем Opel Combo. Предварительно, жертвами могли стать четыре человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Мостки Луганской области пьяный водитель совершил наезд на четырех подростков. 14-летний парень погиб на месте. Еще трое детей возрастом 13−15 лет были госпитализированы с многочисленными переломами.