Под Горловкой от артиллерийского удара "ДНР" погибли трое беркутовцев. Фото
Во время артиллерийского удара террористов "ДНР" по собственным позициям под Горловкой были ликвидированы трое наемников из подразделения "Беркут".
Об этом написал на личном Telegram-канале блогер donetchanyn. Он уточнил, что все названные боевики числились в базе военных преступников на сайте "Миротворец".
"Предположительные участники незаконных вооруженных формирований из 3-й ОМСБр "Беркут" (в/ч 08803) , которые были ликвидированы вчера возле Горловки: Горбачев Владимир, Ткаченко Олег, Алексеев Валерий", – написал автор поста и обнародовал фото оккупантов.
Также данные о гибели одного из террористов опубликовал на своем Telegram-канале офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц). Он поделился скриншотом поста о ликвидации Алексеева с пабликов террористов.
Согласно данным в досье наемников на "Миротворце", 46-летний Горбачев был родом из Белгородской области России, а жил в поселке Кирово Донецкой области, имел позывной "Кристалл". Что касается 27-летнего Ткаченко, то он был из Горловки. А 34-летний Алексеев ("Лис") являлся уроженцем Краматорска, долгое время жил в Славянске.
Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "ДНР" с целью провокации ВСУ открыли артиллерийский огонь по собственным позициям возле газораспределительной станции под Горловкой. В итоге, по данным оккупантов, погибло семеро боевиков.