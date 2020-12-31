Под дверь квартиры матери Шабунина заложили взрывчатку

Возле квартиры матери главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина в Ривне обнаружили самодельное взрывное устройство.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Нацполиции. Информацию о возможном взрывном устройстве под дверью одной из квартир пятиэтажки правоохранители получили около 21:20.

По предварительной информации, взрывное устройство состоит из двух гранат и черной коробки.

"Установлено, что в квартире проживает мать общественного активиста Виталия Шабунина", – сказано в сообщении.

На место происшествия прибыли сотрудники взрывотехнической службы, следственно-оперативная группа и оперативники.

В полиции сообщили, что начали работу над установлением лица или лиц, которые могут быть причастны к этому происшествию.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководителю общественной организации "Центр противодействия коррупции", активисту Виталию Шабунину неизвестные ночью 23 июля подожгли дом по улице Энтузиастов в селе Гнедин Бориспольского района Киевщины.