Под Днепром поезд сошел с рельс. Фото с места ЧП

В субботу, 6 февраля, в Днепропетровской области сошел с рельс грузовой поезд, что двигался по маршруту Кривой Рог – Нижнеднепровск –Узел.

Как сообщает Главное управление ДСНС Украины в Днепропетровской области, с рельсов сошли 8 из 57 вагонов. Авария на железной дороге произошла около станции "Воскобойня".

Спасатели сообщили, что в результате ЧП повредились железнодорожные пути и электрическая опора. А 4 вагона, которые перевозили клинкер, перевернулись.

Погибших и пострадавших в результате аварии нет.

По состоянию на 07:10 аварийными бригадами РЭС восстановлено электроснабжение на аварийном участке. В 07:30 восстановлено движение железнодорожного транспорта по 1-й колеи.

Сейчас продолжаются работы по очистке аварийного участка от поврежденных элементов и восстановлению железнодорожного полотна.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Выдубичах сошел с рельсов железнодорожный состав. Во время аварии были повреждены семь вагонов.