Под Черниговом военный выстрелил себе в голову: подробности ЧП

В пятницу утром, 2 апреля, в учебном центре "Десна" имени Ярослава Мудрого в Черниговской области застрелился из АК-74 25-летний военный, который служил по контракту. Пуля была у него с собой.

Как сообщили в пресс-службе центра "Десна", погибший был тихим, спокойным и не конфликтным. Предварительная проверка боеприпасов и гильзы с места происшествия показала, что патроны этой серии на занятиях не выдавались.

Причина такого поступка пока не известна. На данный момент работает следственная группа Козелецкого райотдела Национальной полиции Украины в Черниговской области.

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