Под Черкассами Lanos врезался в фуру: все в легковушке погибли. Фото
В понедельник, 7 декабря, около 10 часов утра произошло смертельное ДТП в Золотоношском районе Черкасской области.
Как сообщает "Магнолия-ТВ" со ссылкой на областную полицию, водитель Daewoo Lanos не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик Renault Magnum (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
В результате 22-летний водитель и 27-летний пассажир легковушки погибли на месте.
Водитель и пассажирка фуры от госпитализации отказались.
Все обстоятельства происшествия выясняются, ведется следствие.
Как сообщал OBOZREVATEL, 3 декабря в ДТП под Киевом столкнулись семь машин и два автобуса. Несмотря на серьезные повреждения авто, чудом обошлось без погибших, пострадали два человека.
2 декабря в Святошинском районе Киева автоцистерна-бензовоз DAF протаранила припаркованный в правом ряду грузовик Renault Magnum, водитель которого отдыхал. В результате сильного удара передняя часть автоцистерны была полностью уничтожена. Водитель бензовоза погиб на месте.
Также OBOZREVATEL собрал топ-3 видео резонансных аварий в Киеве за 5 и 6 декабря.