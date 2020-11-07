Украинский избиратель хочет мира. Причем именно мира, а не победы. И речь вовсе не только о тех, кто хочет дружить с Москвой. Число этих людей в стране – довольно невелико. Даже среди избирателей Виктора Медведчука каждый третий плохо относится к российскому президенту, а каждый пятый считает Россию агрессором и хочет в Евросоюз. Но при этом запрос на мир остается. И знаете, возможно, дело в самом характере этой войны, – говорит журналист Павел Казарин в своем видеоблоге для "Радио Свобода".

Бывают войны тотальные – наподобие Второй мировой – в рамках которых полутонов не существует. А борьба служит единственным залогом выживания. Ставка в таком противостоянии – твоя жизнь. Ты непременно ее лишишься, если проиграешь. А потому – тебе просто некуда отступать.

Но особенность в том, что такие войны сегодня – скорее, исключение, а не правило.

Большинство войн преследуют куда более утилитарные задачи. Страны сражаются за зоны влияния и доступ к ресурсам. Войны начинают ради своей политической стабильности или ради чужой дестабилизации.

Специфика любой нетотальной войны - в том, что обыватель всегда получает возможность в ней не участвовать. Его персональное выживание не связано напрямую с ходом войны. И оттого он может себе позволить вариативность в оценках.

И в этом смысле Украина - не исключение. Потому что российское вторжение, при всей своей жестокости и аморальности, тоже имеет мало общего со Второй мировой. Кремль не ставит своей задачей физическое истребление жителей покоренных территорий. В его прицеле – война с украинской идентичностью. Москву вполне устроит, если украинцы согласятся с тем, что они – часть триединого русского народа. Достаточно согласиться с российской версией истории, присягнуть на верность "духовным скрепам" и отказаться от любых претензий на суверенитет.

В этом смысле нынешняя война идет не за физическое выживание, а за вопросы, связанные с самоидентификацией.

В результате украинский обыватель оказался перед сложным выбором: на одной чаше весов у него – бытовой комфорт и риски для жизни, а на другой чаше весов лежат такие категории как независимость и суверенитет. В результате обыватель понимает, чем именно ему предлагают пожертвовать, но при этом не вполне улавливает, что именно ему достанется по итогу победы.

Именно это, кстати, делает демократии уязвимыми перед авторитарными режимами. Потому что российское руководство не зависит от настроений своего избирателя. Оно может позволить себе не оглядываться на чужие желания – и сосредоточиться на своих собственных. Кремль может позволить себе не скупиться в выборе средств и методов – и растягивать войну против Украины на годы и миллиарды. А украинское руководство каждый раз вынуждено сдавать один и тот же экзамен – на последовательность и дальновидность, на здравомыслие и ответственность. Потому что велик соблазн пойти на поводу у социологии, и отправить в результате в топку истории все то, что способно подарить нашей стране шанс на будущее.

И тогда следующему поколению придется начинать все с нуля.

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