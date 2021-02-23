Вчора в Укрінформ, за наказом Президента, відбувся 30-ти хвилинний вихід на публіку Тарана. Під час заходу Таран вчергове заявив про "99 з половиною" відсотків виконання державного оборонного замовлення (ДОЗ) в 2020 році, чим засмутив О.Арестовича, який буквально 4 дня тому в програмі "Право на владу" переконував, що "режим тиші" є пріоритетом, адже ЗСУ "вже нема чим стріляти" (детальніше). Реальний відсоток виконання ДОЗу - 45 % і про це далі.

Виявилося, що термін "виконання замовлення" у Тарана - це не те саме, що "виконання замовлення" в загальному розумінні. Поясню на прикладі піцерії.

Виконання замовлення в піцерії – це коли клієнт вибрав піцу в меню, замовив, піцу подали, клієнт її з’їв, потім розрахувався та можливо іноді дав "подяку".

Виконання державного оборонного замовлення у Тарана - це НЕ поставка техніки та озброєнь, які потрібні військам, це поставка того, що може та хоче купити МОУ, саме тому ДОЗ змінюють по 10 разів на рік. Та й саме виконання – це не більш ніж підписання контрактів, які не завжди навіть фінансуються. Гроші отримують тільки ті, хто забезпечить "подяку" генералам та бажано вперед. Нижче витяг з офіційної відповіді Заступника Міноборони Міронюка.

Дуже кумедна ситуація виникла з анонсованою Президентом закупівлею МОУ трьох одиниць АН-178 у ДП "Антонова". Як виявилося, МОУ не тільки не заплатив гроші за замовленні літаки, МОУ не підтверджує зобов’язань ці літаки прийняти та заплатити за них, коли та якщо ДП "Антонов" їх збудує. Нижче витяг з офіційної відповіді Заступника Міноборони Міронюка.

Доречи, ДП "Антонов" візьме кредит на виготовлення трьох АН-178, по яких МОУ нікому нічого не зобов’язаний. Голова профспілки ДП "Антонов" так описує цю ситуацію: "контракт "по-українськи" передбачає не фінансування побудови літаків, …., а побудову літаків за влашний кошт! ….. грошей і надалі в бюджеті не передбачено!" (джерело)

На сайті Казначейства України дійсно можна побачити, що МОУ Тарана витратило понад 23 млрд. грн. в 2020 році, але тільки трохи більше 10 млрд. грн пішло на нові замовлення (45 %), решта – це погашення старих боргів. Нижче витяг з офіційної відповіді Заступника Міноборони Міронюка.

Чому реальний відсоток виконання державного оборонного замовлення склав тільки 45 %, куди діваються гроші?

ЗЕ-команда збільшила дебіторську заборгованість перед МОУ з 5 млрд грн станом на 01.01.2019 за керівництва Міністерством оборони С.Полтораком, до рекордних (!) 11,6 млрд грн станом на 01.01.2021 року – майже в 2,5 рази, за керівництва МОУ зеленою командою!

Хто отримує передплати від МОУ?

Одну з найбільших передплат від зеленої команди в МОУ отримало НПО "Практика" - на поставку бронєвтобусів "Козак" по цінах на 30-40% дорожче аналогічних бронєвтобусів від інших виробників, не говорячи вже про першочерговість та доцільність подібних придбань для фронту, на тлі відсутності боєприпасів, недофінансування проектів РЗСО "Вільха" , ПКР "Нептун".

Другою найбільшою передплатою в понад 1,2 млрд грн мала б стати закупівля застарілих чеських САУ DANA з відткатом в 40 % для нешановних генералів, але громадський розголос змусив скерувати цей ресурс на закупки ПКР "Нептун", хоча й тут халепа вийшла.

Було замовлено один дивізіон ПКР "Нептун" (6 пускових), та щоб замовити менше саме ракет, недороге вітчизняне шасі "КРАЗ" замінили на в рази дорожче Tatra, таким чином на шість пускових буде всього пара десятків ракет.

Всі по черзі – Міронюк, Таран радісно повідомили, що Tatra – нове базове шасі ЗСУ. Чому? Тому що постачати Tatra в Україну буде вже нам відома чеська компанія Excalibur Army, яка мало не впарила Україні ті самі, зняті з експлуатації в армії Чехії 152 мм САУ DANA, та з якою у наших генералів склалися стійкі корупційні зв’язки.

Здається базовим стає й відкат в 45 %, але про це в наступних дописах.

Не зможе Таран працювати в піцерії. Будь який піцайолла вже давно склопотав би по пиці від клієнтів, які заплатили вперед 100% вартості піци, а отримали тільки 45 % й не тієї якості і виду, що замовляли.

В аналізи використані публічна інформації з сайту Держказначейства https://www.treasury.gov.ua/ua, матеріали відповідей МОУ на окремі депутатські звернення, та інші матеріли з відкритих джерел.

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