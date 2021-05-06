Побратим ветерана АТО с Тернопольщины – о нападении шестерых: погибший сам накололся на нож

Побратим ветерана АТО с Тернопольщины Андрея Пекельного, который смертельно ранил одного из нападавших на его дом, раскрыл детали происшествия. По его словам, к 24-летнему парню возле клуба цеплялся мужчина, который был в неадекватном состоянии из-за влияния алкоголя или других веществ.

Об этом товарищ Пекельного Андрей Кметь написал на своей странице в Facebook. Он отметил, что вместе с обвиняемым служил в 80-й десантно-штурмовой бригаде и в 2018-2019 годах выполнял задачи в зоне ООС в Донецкой области.

Чтобы не провоцировать конфликт, атошник попросил приятелей мужчины увести его, в ответ на что они начали угрожать Андрею и попытались напасть. Тогда он побежал домой.

"Компания ворвалась в его двор и начала бить окна и выбивать двери. Андрей вызвал полицию и, взяв нож, стоял перед дверью. Когда дверь не выдержали натиска нападавших и они вломились в дом, Андрей начал кричать, что у него нож и он готов его применить. Но нападавших это не остановило", – написал Кметь.

Они повалили парня на пол и он выпустил нож, однако смог поднять его. Побратим Пекельного отметил, что во время борьбы один из злоумышленников сам накололся на нож.

После этого нападавшие выбежали на улицу, а ветеран АТО сам вызвал на место происшествия полицию, которая его задержала.

"Андрей просто защищал себя и свою мать, которая в то время находилась в доме. Надеюсь на максимальную огласку и поддержку Андрея! Следствие должно быть справедливым, а не судить тех, кто защищает себя и своих родных!" – добавил товарищ обвиняемого.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 2 мая. Когда началась толкотня с нападавшими, атошник травмировал ножом одного из них. Потерпевший, отбежав на метров триста, умер от потери крови.

Подозреваемый на момент драки был трезв, в содеянном он сознался. Сначала ему инкриминировали умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны.

Как писал OBOZREVATEL: