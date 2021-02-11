Новоназначенный генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев за январь получил 703 тысячи гривен зарплаты. Это в 3 раза больше, чем он заработал в госконцерне в декабре и примерно в 30 раз превышает его ежемесячный оклад в Херсонской ОГА (там Гусев получал 21 тысячу в месяц).

Сам Гусев в интервью журналисту Даниилу Мокрику объяснил: в эту сумму вошли не только 398 тысяч непосредственно зарплаты, но и почти такая же сумма бонусов – за "эффективность". В дополнительные 300 тысяч гривен в Укроборонпроме якобы оценили его "высокий КPI".

Что же такого умудрился достичь новоназначенный руководитель? Здесь все просто. Премию Гусев получил, по его словам, "за достижение производственных показателей, показателей, касающихся реформирования – начала реформирования, динамики реформирования. Это показатели, касающиеся финансовых планов как государственного концерна, так и предприятий, являющихся его участниками".

Все эти показатели якобы оказались настолько впечатляющими, что и повлекли за собой выплату столь впечатляющие "бонусы".

И все бы ничего – вот только на посту гендиректора "Укроборонпрома" на момент начисления такой зарплаты Гусев пробыл всего два месяца. Но разве талантливого человека может остановить такая мелочь, как время? За неполный декабрь он, по его же словам, успел запустить новую структуру "Укроборонпрома", создать подразделение по научно-техническому развитию и инноваций, которое "касается технологий, развития оборонно-промышленного комплекса в целом и видения будущего вооружения и военной техники".

"За неполный месяц работы в декабре я реализовал все задачи, которые ставил наблюдательный совет и которые сформировали эти КPI", – без лишней скромности признался Гусев.

Впрочем, скромничать ему действительно ни к чему. Ведь, по словам Гусева, уже в течение января концерн под его руководством "выполнил государственный оборонный заказ на 100%" - впечатляющее достижение на фоне хронических проблем в сфере гособоронзаказа за последние годы.

Учитывая близкую к гениальности высокую результативность нового руководителя "Укроборонпрома", который за три недели умудрился догнать и переплюнуть все достижения концерна не только за предыдущие 11 месяцев, но и за всю историю его существования – возможно, президенту Зеленскому стоит задуматься над тем, чтобы доверить эффективному менеджеру еще что-то?

И глядишь – за какие-то пару лет мы и Америку обгоним.

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