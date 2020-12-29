В первой части я указал основные направления атак "зеленой" власти для уничтожения обороноспособности страны и детализировал отдельные инициативы фигурантов.

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В другій частині я зупинюся на так званій реформі "оборонних закупівель", пише Панас Мирний для censor.net.

Якщо описати наявні результати реформи мовою Кримінального кодексу України то найбільш вдалі формулювання містяться в статтях 111 (державна зрада), 113 (диверсія), 219 (доведення до банкрутства), 255 (створення злочинної організації).

Рано чи пізно, фігурантам цих злочинних діянь буде пред’явлено обвинувальні акти з таким формулюванням – "громадянином ПІБ вчинені умисні діяння на шкоду обороноздатності країни, з метою ослаблення держави, шляхом умисного доведення до банкрутства в інтересах третіх осіб (країни агресора) підприємств оборонно-промислового комплексу, у складі злочинної групи, вчинених службовими особами та/або із використанням службового становища учасників злочинної організації".

Детальніше:

17 липня 2020 року Президент Зеленський підписав "реформаторський" законопроект "Про оборонні закупівлі" на підставі якого чинне законодавство про державне оборонне замовлення (ДОЗ) припиняє дію через 3 дні – тобто 1 січня 2021.

Головні аргументи авторів реформи містяться в пояснювальній записці к законопроекту: (1) підвищення прозорості оборонного планування, (2) спрощення процедур закупівель, (3) розсекречення оборонних закупівель, (4) зниження корупційних ризиків.

Погоджуючись в значній мірі з публічними завданнями реформи, зазначу, що по факту, новий закон ускладнив процедури, створив додаткові корупційні ризики та дозволив засекречувати закупівлі навіть харчування та пального (детальніше про законопроект).

Хоча, зарано говорити про проблеми нового законодавства, адже воно не запрацює з 1 січня 2021 року - в день коли діюче законодавство про державне оборонне замовлення втратить чинність. Через 3 дні (!) в країні не буде ніяких правових основ для проведення закупівлі військової техніки та озброєнь.

Внаслідок повного провалу ухвалення актів КМУ по імплементації нового законодавства, виробники зброї не отримають замовлень раніше березня 2021 року та перших грошей раніше квітня 2021 року. У сукупності з провалом ДОЗ на 2020 рік, це призведе до катастрофічних наслідків у вітчизняному ОПК, банкрутству оборонних підприємств.

Керівники державних оборонних підприємств вже заявляли про нанесення шкоди обороноздатності держави внаслідок не включення в ДОЗ на 2020 рік комплексів РЗСВ "Вільха", ПКР "Нептун" та боєкомплекту до них в кількостях адекватних існуючим загрозам, що призводить до деградації оперативно-тактичного виміру обороноздатності держави, до зупинки існуючої виробничої кооперації по серійному виробництву РЗСВ "Вільха", спричинює складне фінансове становище спеціалізованих оборонних підприємств, та змушує переводити висококваліфіковані виробничі колективи на одноденний робочий тиждень.

Явку з повинною Визнання провалу "зелені" реформатори зробили 23 грудня 2020 року о 15:30 в Інституті Горшеніна під час круглого столу на тему:. "Аналіз реформування оборонно-промислового комплексу та державного оборонного замовлення". Источник:https://censor.net/ru/b3239596

Якщо стисло переказати зміст цієї частини заходу, то йшлося про законопроект "Про оборонні закупівлі", якій був написаний за грантові кошти професійними представниками громадськості типу "Голови" Канєвського та "Генсека" Трегуб (робота така – громадськість представляти).

На написання щонайменше 25 деталізуючих постанов до Закону гранти ніхто не давав – от постанов і нема, реформа не запрацює. "У нас повний провал", - зазначає нардеп Костенко, оборонні підприємства України збанкротують.

Здогадайтесь, яка країна аплодує стоячи таким "корисним ідіотам".

Що було/буде зроблено для переможного "відосіка" про знищення оборонної промисловості:

Я так розумію, в 2020 році світ вже не побачить "переможного" відосіка ЗЕ на цю тему, як і на будь-які інші.

Буде ще Новорічне привітання Президента, але я не думаю що в ньому будуть згадані проблеми обороноздатності.

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